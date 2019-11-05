В Риме состоялась конференция, посвященная Евгению Примакову

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Общественно-дипломатическая конференция "От однополярного мира к многополярному. Наследие Евгения Примакова" состоялась во вторник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Риме. Мероприятие с участием послов РФ в Италии и Ватикане Сергея Разова и Александра Авдеева, бывшего премьер-министра и главы МИД Италии Ламберто Дини, председателя комиссии по информационной политике Совета Федерации сенатора Алексея Пушкова приурочено к 90-летнему юбилею выдающегося советского и российского государственного деятеля, премьер-министра (1998-1999) и министра иностранных дел (1996-1998).

Выступавшие отмечали, что именно Евгений Максимович (1929-2015) был автором и идеологом новой внешнеполитической доктрины России. По мнению Дини, которого с Примаковым связывала дружба, дипломат внес вклад в создание мирового порядка. "Он опирался на два принципа - защита национальных интересов России и необходимость разрешения конфликтов без применения силы. Он считал, что отношения США и России после холодной войны должны были выстраиваться на основе невмешательств, но в нынешней политике силы этот принцип часто игнорируется", - подчеркнул Дини, автор многочисленных трудов по новейшей истории. По его мнению, после развернувшихся на Украине событий Примаков "поддержал бы действия президента [России] Владимира Путина".

Посол Разов отметил роль личности в истории, напомнив о персональной заслуге и способностях убеждения Примакова при подписании соглашения, проложившего конец гражданскому конфликту в Таджикистане (1997).

Пушков в свою очередь сравнил знаменитый разворот над Атлантикой в 1999 году, когда Примаков после начала бомбардировок Югославии отказался от визита в США, находясь уже в воздухе, с поворотом внешнеполитической линии России: "от правопреемницы СССР, ослабленной его падением, от доктрины младшего партнера США, до доктрины самостоятельного центра силы". "Эта доктрина была развита и окончательно закреплена в речи президента РФ Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году", - отметил сенатор. Со своей стороны Авдеев заметил, что поворот этот произошел раньше - в 1997 году с приходом Примакова в МИД.

Примаков, на долю которого выпало немало международных конфликтов, во многом предвосхитил проблемы, которыми отмечена современная мировая политика. В залах центра размещена фотовыставка, посвященная Примакову. Завершилось мероприятие показом документального фильма, снятого к его 85-летию.