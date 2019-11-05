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Калужская область запустит пилот по ранней диагностике урологических заболеваний у мужчин

Программа "Мужское здоровье и активное социальное долголетие" направлена на профилактику и лечение мужских заболеваний, обучение врачей-андрологов и урологов

ТАСС, 5 ноября. Калужская область стала третьим регионом, где будет запущена пилотная программа "Мужское здоровье и активное социальное долголетие", разработанная совместно с Научно-исследовательским институтом урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина (филиал Национального исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ), направленная на раннее выявление урологических заболеваний у мужчин. Об этом во вторник на внеочередном заседании правительства региона сообщил министр здравоохранения области Константин Баранов.

Программа "Мужское здоровье и активное социальное долголетие" направлена на профилактику и лечение мужских заболеваний, обучение врачей-андрологов и урологов. Она основана на принципах новой модели организации здравоохранения 4П: предсказательная, профилактическая, персонилизированная, партнерская медицина, что означает работа индивидуально с каждым пациентом, профилактика и предупреждение заболеваний. Пилот запустили в Чувашии и Воронежской области.

"Нами разработана программа совместно с научно-исследовательским институтом урологии, она инновационная. Калужская область стала третьим регионом. Минздрав нам пилот подтвердил. Мы планируем, что у нас увеличится значительно количество выявленных и госпитализированных мужчин с первой стадией гиперплазии [предстательной железы], других воспалительных заболеваний,<...> онкологии", - сказал он.

По зарубежному опыту среди мужчин будет проведено анкетирование по 40 пунктам, которое позволит выявить людей, подверженных риску заболевания. Им будет предложено сдать анализы, пройти амбулаторное обследование, лечь в дневной или круглосуточный стационар. Помимо этого, волонтеры будут рассказывать старшим школьникам и сотрудникам крупных предприятий о необходимости проходить профилактические осмотры. Первые обследования начнутся во второй половине ноября, уточнил министр.

Баранов подчеркнул, что, например, гиперплазия предстательной железы на первой и второй стадиях лечится легко, а лечение третьей и четвертой стадий требует серьезных финансовых вливаний. Смертность представителей сильного пола в Калужской области от заболеваний сердечно-сосудистой и урологической систем превышает средние показатели в Центральном федеральном округе.

Пилотный проект также поможет повысить рождаемость, уверен Баранов. "Почему в семьях сравнительного молодых людей детородного возраста при абсолютно здоровых женщинах не рождаются дети, не наступает беременность. Я думаю, что в 80% случаев виновата репродуктивная сфера мужчин. <...> При ранней выявляемости увеличим рождаемость, снизим смертность от таких заболеваний как урологическая онкология", - отметил он.

Теги
РоссияКалужская область
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