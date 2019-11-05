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Спорткомплекс "Ессентуки-Арена" на Ставрополье модернизируют

На эти цели направят 92 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Ессентуки-Арена", построенный к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, где тренировалась сборная Нигерии, оснастят новым покрытием, также там построят легкоатлетические секторы и воркаут-площадку. На работы по модернизации направят 92 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации Ессентуков (Ставропольский край).

"Уже к концу этого года город получит реконструированное поле с искусственной травой и специальной системой подогрева. Работы на спортивном объекте дадут ессентучанам возможность играть в футбол круглогодично и без ограничений по времени. Ессентукское игровое поле, которое больше 8 тыс. кв. метров, застелют высококачественным немецким покрытием. Кроме того, арена получит три новых легкоатлетических сектора для прыжков в длину, высоту и с шестом, и новую воркаут-площадку", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на модернизацию спортивного комплекса в Ессентуках направят 92 млн рублей из консолидированного бюджета, большая часть - федеральное и краевое финансирование. На этой неделе в ходе аукциона будет определен подрядчик и начнутся первые подготовительные работы.

"Ессентуки-Арена" стала самой знаменитой футбольной площадкой СКФО после тренировки нигерийской сборной во время чемпионата мира по футболу. После чемпионата спорткомплекс попал в Концепцию наследия чемпионата мира, площадка была передана муниципалитету. Открытый спортивный комплекс включает игровое поле с натуральным травяным покрытием, раздевалки, трибуны на 544 места, зал для пресс-конференций, парковку.

Всего в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в Ставропольском крае построили пять тренировочных площадок, общая стоимость строительных работ составила 790 млн рублей, из них 635 млн - средства федерального бюджета.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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