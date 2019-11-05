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Путин уверен в вечном интересе людей к музыке Чайковского

Президент считает, что у иностранцев может пропасть интерес к творчеству Александра Пушкина и Льва Толстого

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин полагает, что у иностранцев может пропасть интерес к творчеству Александра Пушкина и Льва Толстого, если пропадет интерес к России, но музыку Петра Чайковского "слушать будут всегда".

На заседании Совета по русскому языку глава государства вспомнил недавний саммит Россия - Африка в Сочи, один из участников которого "говорил на хорошем литературном русском языке практически без акцента". "Возрождение интереса к России пошло по самым разным основаниям - все, интерес к языку сразу возрождается, мгновенно, в эту же секунду", - уверен Путин. По его мнению, если страна "ничтожная, маленькая, невлиятельная, никому не нужна, интерес [к языку] будет пропадать".

"Будут как в музей ходить, смотреть, кто такой Пушкин, кто такой Толстой. Интерес и к этому в конце-концов пропадет, уверяю вас, как для нас это не было бы печально", - заметил президент. И добавил: "Музыку Чайковского, конечно, слушать будут всегда, надеюсь".

"В принципе интерес к стране, к культуре, к языку пропадает сразу же, как пропадает интерес к стране как к таковой, как к деятельному участнику международного общения. А в основе интереса к стране лежит, конечно, экономика, это очевидный факт. Но производные потом и в политике, в обороне", - полагает Путин. Он вновь повторил, что "инструмент должен быть отточен", уточнив, что имеет в виду русский язык.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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