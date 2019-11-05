Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетию прибыл сирийский путешественник, едущий верхом на лошади из Дамаска в Москву

Аднан Азам в апреле отправился в путешествие по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Москва в знак признательности странам, оказавшим поддержку Сирии во время войны

МАГАС, 5 ноября. /ТАСС/. Писатель и путешественник из Сирии Аднан Азам, который отправился верхом на лошади из Дамаска в Москву, прибыл в город Сунжа в Ингушетии, сообщила пресс-служба Сунженского района республики.

"Представители районной администрации вручили Аднану сувениры в виде продукции ингушских пчеловодов, а также упаковки бренда Ингушетии - минеральной воды "Ачалуки" и напитка "Обанхи". Замглавы района Осман Евлоев пожелал путешественнику удачной дороги, благополучно завершить начатый путь, а также в его лице всему сирийскому народу добра и мирного неба над головой", - говорится в сообщении.

Сирийский писатель и путешественник Аднан Азам в апреле отправился верхом на лошади по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Москва в знак признательности странам, оказавшим поддержку Сирии во время войны. Вся дорога в 6 тыс. км должна занять восемь месяцев. За это время Азам планирует снять документальный фильм о встречах с жителями дружественных Сирии стран и рассказать им о сирийской культуре.

Сирийский путешественник популярен в своей стране так же, как Федор Конюхов в России. Он совершил путешествие 30 лет назад верхом на лошади из Сирии в США, где встретился с президентом Рональдом Рейганом.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Сбитый во время войны штурмовик Ил-2 вернулся в Самару после реставрации
Самолет сбили в 1943 году во время штурма немецкого аэропорта "Луостари" в Мурманской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС