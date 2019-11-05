В Ингушетию прибыл сирийский путешественник, едущий верхом на лошади из Дамаска в Москву

МАГАС, 5 ноября. /ТАСС/. Писатель и путешественник из Сирии Аднан Азам, который отправился верхом на лошади из Дамаска в Москву, прибыл в город Сунжа в Ингушетии, сообщила пресс-служба Сунженского района республики.

"Представители районной администрации вручили Аднану сувениры в виде продукции ингушских пчеловодов, а также упаковки бренда Ингушетии - минеральной воды "Ачалуки" и напитка "Обанхи". Замглавы района Осман Евлоев пожелал путешественнику удачной дороги, благополучно завершить начатый путь, а также в его лице всему сирийскому народу добра и мирного неба над головой", - говорится в сообщении.

Сирийский писатель и путешественник Аднан Азам в апреле отправился верхом на лошади по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Москва в знак признательности странам, оказавшим поддержку Сирии во время войны. Вся дорога в 6 тыс. км должна занять восемь месяцев. За это время Азам планирует снять документальный фильм о встречах с жителями дружественных Сирии стран и рассказать им о сирийской культуре.

Сирийский путешественник популярен в своей стране так же, как Федор Конюхов в России. Он совершил путешествие 30 лет назад верхом на лошади из Сирии в США, где встретился с президентом Рональдом Рейганом.