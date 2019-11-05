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Водительское удостоверение Брежнева продадут на аукционе в Москве

Начальная цена лота составит 1,35-1,5 млн рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Водительское удостоверение Леонида Брежнева, выданное в 1976 году на управление всеми видами транспорта, выставят на аукцион, который состоится 14 ноября. Начальная цена 1,35-1,5 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

"Водительское удостоверение ААК № 000077. В отличном состоянии. Естественно, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств", - говорится в сообщении.

Вместе с удостоверением на торги выставят талон предупреждений, на котором отсутствуют дыры (нарушения у водителя).

"Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-тилетия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование", - говорится в сообщении.

Также на торги выставят три письма поэтессы Анны Ахматовой, адресованные писателю Варламу Шаламову, и технический экземпляр ее книги "Стихотворения" (1961), с автографом автора, также адресованный Шаламову. Начальная стоимость этого лота - 120-130 тыс. рублей.

Среди других лотов - опись Московской оружейной палаты 1884-1893 годов (начальная стоимость 250-260 тыс. рублей), издание "Россия в ее прошлом и настоящем (1613-1913). В память 300-летия Дома Романовых" 1914 года в цельнокожаном издательском переплете с золотым и полихромным тиснением (180-200 тыс. рублей).

Теги
РоссияБрежнев, Леонид Ильич
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