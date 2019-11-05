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Национальная портретная галерея в Лондоне закроется на реконструкцию

Стоимость ремонта составит $46 млн

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Национальная портретная галерея в Лондоне закроется на масштабный ремонт, который обойдется в £35,5 млн ($46 млн). Об этом сообщила во вторник администрация галереи.

В планах по преобразованию одного из наиболее популярных британских музеев числится переделка центрального входа в галерею, реконструкция переднего двора, а также ввод в эксплуатацию восточного крыла, которое долгое время было закрыто для посетителей. Как ожидается, это займет три года.

На время проведения работ по реконструкции, которая станет самой масштабной с момента открытия музея в 1896 году, более 300 произведений искусства будут переданы в галереи и организации по всей Великобритании. Так, совместные проекты и выставки будут организованы с Художественной галереей Йорка в 2021 году, лондонским музеем Холборна в 2022 году, Национальным музеем Ливерпуля и другими культурными учреждениями.

"Это очень важная и уникальная часть истории нашей галереи. Реставрация позволит оказать нашим посетителям более радушный прием и закрепить за собой роль семейного "фотоальбома" нации", - рассказал телерадиовещательной корпорации Би-би-си директор Национальной портретной галереи доктор Николас Каллинан.

По данным Ассоциации ведущих туристических достопримечательностей (Association of Leading Visitor Attractions, ALVA), в 2018 году Национальную портретную галерею посетили почти 1,6 млн человек.

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Великобритания
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