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Глава студенческих отрядов считает встречу с Путиным "авансом для новых достижений"

Это "историческая встреча", отметил Михаил Киселев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Руководитель центрального штаба общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) Михаил Киселев считает, что состоявшаяся во вторник встреча с президентом РФ Владимиром Путиным является залогом будущих достижений бойцов студотрядов.

"Это историческая встреча. Президент поддержал инициативы, которые высказали студотряды, и наша задача теперь - работать еще больше и сильнее. И будем считать, что эта встреча была авансом для новых достижений студотрядов", - сказал ТАСС Киселев.

Он уточнил, что в задачи студотрядов войдет строительство объектов на территории молодежных форумов "Таврида" и "Машук", а также помощь в освоении Арктики - "целины XXI века". Руководитель штаба отметил, что в ряды стройотрядов в перспективе будет вступать больше иностранных студентов.

В свою очередь, председатель правления РСО Алексей Рябцевич добавил, что "встреча прошла в теплой атмосфере". "Президент также был в стройотряде, и для нас это было очень приятно", - подчеркнул собеседник агентства.

Встреча Путина с представителями студотрядов состоялась во вторник. Глава государства отметил, что работа в студенческих отрядах приносит удовольствие и добавляет жизненный опыт. Он напомнил, что за время существования движения студенческих отрядов в них приняли участие 19 млн человек, а сейчас в состав студенческих отрядов входят 240 тыс. человек.

В этом году движению студотрядов исполняется 60 лет, а РСО - 15.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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