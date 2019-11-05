Защита россиянина Винника настаивает на его освобождении из-за изменений в законах Греции

АФИНЫ, 5 ноября. /ТАСС/. Защита гражданина РФ Александра Винника, находящегося 27 месяцев в греческой тюрьме, настаивает на его освобождении в связи с изменениями, внесенными в законодательство Греции. Об этом заявили адвокаты россиянина Зои Константопулу и Тимофей Мусатов на состоявшейся во вторник в Афинах пресс-конференции. Она была посвящена намеченному на среду заседанию Верховного суда, на котором должно быть рассмотрено поданное Винником ходатайство о пересмотре судебных решений о его экстрадиции в США и Францию.

По словам Константопулу, "завтра состоится очень важное заседание суда". "Александр требует отменить решения о его выдаче США и Франции, и не только потому, что эти требования старые и незаконные, но и потому, что изменилось законодательство и изменение уголовного кодекса требует наличия пострадавшего", - сказала она. "Александра преследуют, хотя нет ни одного человека, который подал бы против него жалобу", - подчеркнула юрист.

Она отметила, что дело Винника - не уголовное. "Это дело, касающееся нарушения прав человека. Греция нарушает право на конституционную защиту. Никто [в Греции] не может держать человека более 18 месяцев без суда и без осуждения. А Александр находится в греческой тюрьме уже 27 месяцев", - сообщила Константопулу.

"Мы, адвокаты, говорим, что Александра преследуют не за преступления. Его преследуют за технологические знания", - указала она, добавив, что в деле Винника нарушены основополагающие права человека.

Предпочтение должно отдаваться стране гражданства

"Я считаю, что он должен быть выдан России", - заявила юрист. По ее словам, во-первых, законодательство ясно говорит, что при экстрадиции предпочтение отдается стране гражданства. Второе соображение, отметила адвокат, заключается в том, что к Виннику должно быть проявлено гуманное отношение. "Его дети 5 и 7 лет растут без отца и без матери, это проблема гуманизма. Они растут как сироты при живых родителях", - сказала Константопулу.

В свою очередь Мусатов заявил, что в среду "должно состояться судебное заседание, в ходе которого Александр должен быть освобожден". По его мнению, тому есть несколько причин. "Первая - изменившееся законодательство Греции, благодаря которому сотни греков покинули тюрьму. Поскольку обвинения разные. И ранее вынесенные судебные решения пересматриваются практически автоматически", - сказал защитник.

При этом он допустил, что Верховный суд Греции может повести себя в среду неадекватным образом. "Во-первых, суд может отказаться рассматривать это дело. Так как каждое рассмотрение поведет к тому, чтобы Александра освободили", - сообщил Мусатов. "Я не знаю, по каким причинам власти манипулируют законодательством. Но есть одно слово, которое характеризует все, - это "произвол". И допуская произвол к нашему гражданину, вы допустите произвол в отношении себя", - отметил он в присутствии греческих и российских журналистов.

По мнению адвоката, судебными решениями Винник фактически "переведен в категорию нелюдей". "Ни у кого не вызывает реакции и протеста тот факт, что Александр содержится намного больше срока, предусмотренного законом. Решение о содержании под стражей больше 18 месяцев вынес особый состав судей", - сказал Мусатов, добавив, что "не может поверить в то, что в Греции намеренно создаются условия для дискриминации иностранных граждан, поскольку, по законодательству Греции, Александр не совершил ни одного преступления".

Призыв матери Винника к греческим властям

Выступившая на пресс-конференции мать россиянина Вера Винник проинформировала о нелегком положении в семье. По ее словам, 33-летняя жена Александра тяжело больна, умирает, а дети не видели отца уже 2,5 года. "Хочу спросить правительство Греции - где милосердие и сострадание? Мой сын стал весь серый от страданий. Мы живем как в аду", - сказала Вера Винник.

"Меня внуки спрашивают: "Когда папа вернется? А мама не умрет?" Хочу обратиться к правительству Греции - я вас умоляю, дайте моему сыну посмотреть на жену перед смертью. Ей осталось совсем недолго", - добавила мать Александра.

Обвинения в адрес россиянина

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до 9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции.

Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.