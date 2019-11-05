Эксперт: основой корпуса словарей русского языка может стать цифровой Словарный фонд

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Основой единого корпуса словарей русского языка, о котором говорил во вторник на заседании Совета по русскому языку президент России Владимир Путин, может стать Национальный словарный фонд - государственная справочно-информационная цифровая система, проект создания которой инициировал Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Такое мнение высказал ТАСС научный руководитель института, заместитель председателя Совета при президенте РФ по русскому языку Александр Молдован.

Президент России на заседании во вторник поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России, которые должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами.

"Мы надеемся, что главной составляющей той работы, о которой сказал Владимир Путин, станет создание Национального словарного фонда государственной справочно-информационной цифровой системы, представляющей полный свод научных знаний о современном состоянии и истории словарного состава русского языка. В него войдут материалы всех авторитетных словарей русского языка и разнообразные интернет-ресурсы, организованные таким образом, чтобы можно было получать информацию обо всех словах русского языка и всех их параметрах", - сказал Молдован, подчеркнув, что "речь пока идет только о замысле".

Национальный словарный фонд, пояснил он, будет востребован не только учеными-лингвистами, но и всеми изучающими русский язык или желающими расширить свои знания о его устройстве школьными учителями и преподавателями вузов, журналистами и издателями, государственными служащими.

"Инициатором проекта выступает Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, имеющий большой опыт работы в области лексикографии и создания информационных лингвистических систем (достаточно назвать только знаменитый Национальный корпус русского языка). Однако выполнение этой грандиозной работы возможно только на основе сотрудничества всех основных лексикографических коллективов России прежде всего специалистов из петербургского Института лингвистических исследований РАН, а также преподавателей, студентов и аспирантов из разных университетов России", - отметил ученый. Он считает, что для разработки общей концепции проекта должен быть образован научный совет, который в дальнейшем будет определять основные направления работы, координировать разработку научных и технологических задач.

"Представляется целесообразным, чтобы научно-организационное руководство и экспертиза проектных решений обеспечивались Российской академией наук. Сроки выполнения проекта 2020-2024 годы.", - сказал заместитель председателя Совета при президенте РФ по русскому языку.