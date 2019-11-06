Движение транспорта на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ограничено из-за непогоды

ТАСС, 6 ноября. Движение пассажирского транспорта ограничено на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре из-за непогоды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В регионе прошел снег, из-за которого ночью на дороге образовался гололед.

"Движение ограничено для пассажирского транспорта, движение междугородних автобусов по этому направлению закрыто. Но, в принципе, жители могут добраться до Комсомольска-на-Амуре и по железной дороге, личный автотранспорт по ней передвигается. Тем не менее мы рекомендуем гражданам соблюдать меры безопасности. Снегопад был небольшой, осадков выпало немного, но днем они растаяли, а ночью замерзли, и образовалась гололедица", - рассказал собеседник.

На других трассах региона ограничений нет.

В Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) ТАСС сообщили, что снег в Хабаровский край принесли активные фронтальные разделы, которые смещались с запада страны. Осадки начались во вторник днем. На юге они прошли в виде дождя, так как здесь сохранялась положительная температура. На остальной территории края прошел небольшой снег. Его количество в некоторых районах достигло 8 мм. Ночью снег продолжился.

"На востоке сегодня днем еще сохранится небольшой снег, а на остальной территории после прохождения циклона у нас ожидается прохладный ветер, он уже начинает дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду. Сегодня днем в западных районах может быть усиление ветра до 15-18 метров в секунду", - сообщили в Дальневосточном УГМС.

По данным табло аэропорта Хабаровска, в среду самолеты прибывают сюда по расписанию, задерживается вылет двух воздушных судов в Николаевск-на-Амуре.