"Известия": в вузах и колледжах может появиться новый предмет

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт выступил с идеей ввести в программы среднего и высшего образования дисциплины по теме "Операционная эффективность". Министерство экономического развития РФ поддержало идею, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на копию письма замглавы ведомства Петра Засельского сопредседателю центрального штаба ОНФ Алексею Комиссарову.

По информации издания, министерство уже организовало курс дополнительного образования "Лидеры производительности" в подведомственной Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Более того, в Минэкономразвития считают необходимым создать рабочую группу, в которую войдут представители ведущих вузов страны, ОНФ и ВАВТ для продолжения сотрудничества в этой сфере.

В свою очередь, заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская в ответном письме ОНФ отметила, что вузы вправе самостоятельно разрабатывать программы в рамках федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Однако инициатива ОНФ будет учтена при обновлении ФГОС.