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Пациентам столичных поликлиник начали бесплатно выдавать новые кардиологические лекарства

Врачи выдают им антикоагулянты - дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пациенты московских поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства из утвержденного властями столицы перечня льготных препаратов, сообщается в среду на сайте мэрии Москвы.

"Пациенты начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства. Врачи выдают им антикоагулянты - дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан. Их назначают только по медицинским показаниям независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса. Получить препараты можно бесплатно. Их выдают в поликлиниках по назначению врача", - говорится в сообщении.

Антикоагулянты нужны для снижения свертываемости крови и позволяют предупредить инфаркт и инсульт, а также не допустить их повторения. "Остальные препараты начнут выдавать с января 2020 года. К ним относятся дезагреганты тикагрелор и прасугрел, а также гиполипидемические препараты алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб", - уточняется на сайте.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила ТАСС, что власти расширили категории сердечно-сосудистых заболеваний, ранее не являвшихся льготными, при которых пациенты смогут бесплатно получать высокоэффективные дорогостоящие лекарственные препараты.

За последние пять лет количество умерших от инфаркта миокарда в столице сократилось на 20 процентов. А число летальных исходов в больницах от острого инфаркта миокарда снизилось до шести процентов. В 2010 году оно составляло 14,2 процента. Кроме того, в два раза увеличилось количество пациентов с острым инфарктом миокарда, которым провели ангиопластику - стентирование сосудов сердца.

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