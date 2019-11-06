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В Бурятии танк Т-34 сняли с постамента для участия в параде Победы

Военные установили в танк новый двигатель и обновили системы, обеспечивающие его работу

УЛАН-УДЭ, 6 ноября. /ТАСС/. Танк Т-34, долгое время стоявший на постаменте в качестве памятника, примет участие в параде Победы в Улан-Удэ в 2020 году. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

"Планируется, что 9 мая, на празднование 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками, легендарный Т-34 проедет по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в округе, военным удалось установить двигатель другой модификации и поменять системы, обеспечивающие его работу. "В процессе восстановления военным мастерам приходится изучать принцип работы рулевого управления, тормозной системы и других механизмов и агрегатов антикварного танка", - добавили в пресс-службе.

При этом некоторые оригинальные запчасти к танку доставляются из других городов России, добавили в округе.

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