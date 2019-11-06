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Москвичам предложили голосованием оценить работу ГБУ "Жилищник"

В 2018 году на деятельность ГБУ от горожан поступало в 2,5 раза меньше жалоб, чем на работу частных управляющих организаций

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Голосование, посвященное работе государственного бюджетного учреждения "Жилищник", началось в проекте "Активный гражданин". Москвичи могут оценить, насколько эффективно организация выполняет свои функции в их районе, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Участникам проекта предстоит ответить на три вопроса: "Какая компания управляет вашим домом?", "Как вы оцениваете текущее содержание вашего дома?" и "В каком районе вы проживаете?", - говорится в сообщении.

В ведении ГБУ "Жилищник" на сегодняшний день находится большинство многоквартирных домов Москвы. ГБУ финансируется за счет платы собственников и нанимателей жилья за жилищные услуги, а также за счет субсидий из городского бюджета.

"Создание ГБУ "Жилищник" позволило повысить качество обслуживания жилых домов. Так, в 2018 году на их деятельность от горожан поступало в 2,5 раза меньше жалоб, чем на работу частных управляющих организаций, таких как товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив и товарищество собственников недвижимости", - уточняется на сайте.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. Сегодня его участниками являются 2,6 млн человек. За пять лет проведено более четырех тысяч голосований и реализовано более трех тысяч пожеланий москвичей.

Сегодня в каждом районе Москвы работает ГБУ "Жилищник" - государственная организация, которая занимается содержанием и ремонтом дворов, второстепенных дорог, объектов озеленения.

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