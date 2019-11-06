В Татарстане сотрудники колонии передали пойманную кошку-наркокурьера в приют для животных

ТАСС, 6 ноября. Сотрудники исправительной колонии № 10 в Татарстане после завершения следственных действий передали в приют кошку, которую преступники использовали для доставки наркотиков заключенным. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН России, сейчас кошке ищут дом.

Вечером 23 октября сотрудники колонии в Менделеевске поймали пытавшуюся проникнуть в учреждение кошку. Из надетого на животное ошейника они изъяли 12,85 грамма гашиша. Наркотик и животное передали полицейским. После завершения следственных действий, 31 октября, полиция вернула сотрудникам колонии кошку.

"Договорившись с одним из благотворительных фондов Набережных Челнов, который оказывает помощь бездомным животным, сотрудники ИК-10 передали работникам фонда кошку, - сообщили в пресс-бюро ФСИН, добавив, что животное поместили в приют. - Работники приюта готовы отдать кошку в добрые заботливые руки".