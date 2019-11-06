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Суд признал законным отказ лишить родительских прав семью, пришедшую на митинг с ребенком

Прокуратура полагала, что Дмитрий и Ольга Проказовы подвергли здоровье и жизнь сына опасности

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным решение суда первой инстанции отказать прокуратуре в требовании лишить родительских прав семью Проказовых, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля с ребенком. Об этом ТАСС сообщил адвокат Проказовых Максим Пашков.

"Суд решил оставить решение первой инстанции в силе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что следствие прекратило уголовное дело об оставлении в опасности, возбужденное после того, как супруги Дмитрий и Ольга Проказовы пришли на митинг в Москве с сыном.

Лефортовский суд Москвы 2 сентября отклонил иск прокуратуры о лишении их родительских прав из-за того, что, как посчитали в ведомстве, действия родителей подвергли здоровье и жизнь сына опасности.

Проказовы в ходе митинга передали своего ребенка Сергею Фомину, который ушел вместе с мальчиком за полицейское оцепление. Фомин сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному после этой акции.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

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