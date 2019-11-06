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Копибара забралась в пруд возле здания МИД Бразилии

Сотрудникам природоохранной полиции пришлось ловить животное, чтобы увезти его в безопасное место

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 ноября. /ТАСС/. Взрослая капибара забралась во вторник пруд возле дворца "Итамарати" в центре Бразилиа, где расположено Министерство иностранных дел Бразилии. В этот день температура в столице страны поднимался до 32 градусов, сообщил портал G1.

Заметив животное, охрана здания обратилась в природоохранную полицию. Изначально грызуна собирались достать из пруда с наступлением вечера. Специалисты ждали, когда на главной улице города, Проспекте министерств, снизится интенсивность дорожного движения и станет меньше пешеходов. Однако затем полицейские решили выловить капибару из воды и увезти на своем пикапе.

"Мы отвезли животное к озеру Параноа и там выпустили", - приводит портал слова участвовавшего в операции майора Соузы Жуниора. По его словам, капибары в изобилии водятся вблизи этого искусственного водоема, на берегах которого раскинулся Бразилиа, и такие визиты животных в правительственные кварталы - не редкость. На кадрах оперативной съемки, оказавшихся в распоряжении портала, видно, как выпущенный на свободу грызун прыгнул в озеро и уплыл от полицейских

Капибара - самый большой грызун в мире. Длина тела животного составляет 1-1,35 м, а вес 34-65 кг. Внешне капибара напоминает большую морскую свинку. Естественной средой обитания этого вида являются умеренные и тропические области Южной Америки восточнее Анд. Они предпочитают держаться вблизи берегов водоемов.

Теги
Бразилия
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