Копибара забралась в пруд возле здания МИД Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 ноября. /ТАСС/. Взрослая капибара забралась во вторник пруд возле дворца "Итамарати" в центре Бразилиа, где расположено Министерство иностранных дел Бразилии. В этот день температура в столице страны поднимался до 32 градусов, сообщил портал G1.

Заметив животное, охрана здания обратилась в природоохранную полицию. Изначально грызуна собирались достать из пруда с наступлением вечера. Специалисты ждали, когда на главной улице города, Проспекте министерств, снизится интенсивность дорожного движения и станет меньше пешеходов. Однако затем полицейские решили выловить капибару из воды и увезти на своем пикапе.