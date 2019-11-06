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СФ ратифицировал протокол к конвенции СЕ о признании спонсоров террористов преступниками

Протокол вступил в силу 1 июля 2017 года, а подписан был российской стороной 27 июля 2017 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о ратификации дополнительного протокола к конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении терроризма, документ предусматривает признание уголовным преступлением оказание финансовой поддержки лицам, выезжающим за рубеж для участия в террористической деятельности.

"Дополнительным протоколом конвенция дополняется положениями о криминализации сторонами таких деяний, как участие в объединении или группе в целях терроризма, прохождение террористической подготовки, поездка за границу в целях терроризма, финансирование поездки за границу в целях терроризма, организация или содействие каким-либо иным способом поездке за границу в целях терроризма", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Протокол вступил в силу 1 июля 2017 года, он был подписан российской стороной 27 июля 2017 года, дополнения вносятся в конвенцию СЕ о предупреждении терроризма от 2005 года. Согласно тексту документа, страны - участницы конвенции должны в рамках своего законодательства признавать уголовными преступлениями участие в террористических группировках, "приобретение знаний и практических навыков" изготовления взрывчатки, оружия, ядовитых веществ, которые потом можно применить для совершения теракта, посещение других стран для участия в террористической деятельности, а также финансирование таких поездок. Помимо этого, документ обязывает каждую сторону, не нарушая свои законы, активно вести своевременный обмен информацией о перемещениях террористов.

"Особое значение имеет статья 4 дополнительного протокола, которая криминализирует поездку за границу, осуществляемую с целью совершения террористических преступлений, а также покушение на осуществление такой поездки", - отмечается в пояснительной записке.

Как говорится в документе, согласно Уголовному кодексу РФ, данные деяния не образуют самостоятельных составов преступлений. В связи с этим при подписании дополнительного протокола Россия заявила, что в соответствии с УК РФ деяния, на которые распространяется статья 4 доппротокола, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве влекут за собой уголовную ответственность.

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Россия
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