СФ одобрил отзыв заявления о признании комиссии в рамках Женевских конвенций

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Президент РФ Владимир Путин 17 октября внес в Госдуму соответствующую инициативу.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, на основании статьи 90 протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям".

В пояснительной записке к закону говорится, что причиной отзыва заявления является то, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, но при этом есть риск злоупотребления комиссией своими полномочиями в политических целях. При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

Закон после подписания президентом вступит в силу со дня его официального опубликования.