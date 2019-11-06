На Ставрополье в двух селах построят детсады-ясли в 2020 г.

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Детские сады с ясельными группами построят в селе Ивановском и поселке Прогресс Ставропольского края в следующем году, на эти цели будет направлено 136,5 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба министерства строительства региона.

"На Ставрополье в рамках нацпроекта "Демография" по поручению губернатора Владимира Владимирова заключено два контракта на строительство детских садов, оснащенных ясельными группами: в Кировском городском округе и Кочубеевском районе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в селе Ивановском построят двухэтажный детсад общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров на 140 мест. Планируется потратить около 96 млн рублей, при этом 15,6 млн рублей из них пойдут на закупку оборудования.

"В поселке Прогресс на территории действующего детского сада "Теремок" построят новый корпус с ясельными группами. Вместимость нового одноэтажного корпуса - 30 мест, площадь - свыше 700 квадратных метров. Плановый период строительно-монтажных работ рассчитан на 5 месяцев. Стоимость затрат на объект составит порядка 40,5 млн рублей, из которых свыше 8,1 млн рублей планируется потратить на оборудование и оснащение", - отмечается в пресс-релизе.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы, его общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.