Всероссийское казачье общество начнет работу в декабре

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Всероссийское казачье общество, которое по указу президента РФ Владимира Путина возглавил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, начнет работу в декабре.

"Фактически всероссийское казачье общество начинает свою работу с 1 декабря этого года", - сказал Долуда на пресс-конференции по случаю своего назначения.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества. Долуда также занимает пост вице-губернатора Краснодарского края. Ранее сообщалось, что он продолжит возглавлять Кубанское казачье войско до конца 2019 года.

Всего в России 11 реестровых казачьих войск. В ноябре 2018 года их представители, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви утвердили создание Всероссийского казачьего общества.

В начале октября 2019 года руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов сообщил, что общество будет зарегистрировано до конца 2019 года. По его словам, в стране необходимо разработать стратегию развития государственной политики в отношении казачества, поскольку реализация действующей заканчивается в 2020 году.