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Васильева назвала ветхими почти две трети российских школ

Здания были построены в 1950-1960-е годы, отметила министр просвещения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Почти две трети школьных зданий в России были построены в 1950-1960-е годы и находятся в обветшалом состоянии. Об этом сообщила министр просвещения России Ольга Васильева на всероссийском форуме руководителей образовательных центров "Точка роста".

"Я знаю, что у нас большие проблемы: у нас 60% школьных зданий ветхие", - сказала она.

Министр добавила, что перед тем, как в конце сентября в сельских школах 50 регионов страны открылось более 2 тыс. "Точек роста" - центров цифрового, гуманитарного и естественно-научного профиля, учителям пришлось во многом собственноручно делать ремонт и подготавливать школы для закупки современного оборудования.

Вместе с тем Васильева заверила, что государство продолжит проводить работу по строительству новых школ, в том числе в селах.

"Большие инвестиции будут. Президент выступал на Совете по русскому языку, где как раз еще зашел разговор о том, что в ближайшее время мы как раз начнем говорить о новых местах, коих мы должны построить еще дополнительно к тому, что есть, почти миллион. Конечно, это коснется сельских школ", - отметила Васильева.

Она подчеркнула, что "Точки роста" и в целом школы - это центры притяжения социокультурной жизни сел и малых городов. Именно поэтому, уверена министр, даже малокомплектные школы ни в коем случае нельзя закрывать. "Да они небольшие и затратные. Но если школы закрываются, то прекращается жизнь поселения или города", - сказала она.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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