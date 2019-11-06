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В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ

Каких-то обсуждений на этот счет нет, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Возможность отказа от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не обсуждается властями. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется", - ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждается ли всерьез возможность отмены ЕГЭ.

Песков признал при этом, что "точки зрения [по данному вопросу] высказываются, в том числе экспертные, авторитетные точки зрения". "Но каких-то обсуждений на этот счет нет", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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