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Сенатор Павлова стала новым полпредом Совфеда по связям с детским омбудсменом

Ранее данный пост занимала Елена Попова, полномочия которой закончились в сентябре 2019 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил кандидатуру сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой на должность полномочного представителя верхней палаты парламента по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее данный пост занимала Елена Попова, полномочия которой закончились в сентябре 2019 года. Полномочный представитель Совфеда по взаимодействию с детским омбудсменом занимается вопросами семейной политики, в том числе касающимися семейного и так называемого детского законодательства.

Павлова сменила на посту сенатора от исполнительного органа власти Челябинской области Ирину Гехт, которая подала заявление о досрочном сложении полномочий. Павлова ранее работала на телевидении, а 23 декабря 2010 года была назначена уполномоченным по правам человека в Челябинской области.

Теги
РоссияПавлова, Маргарита Николаевна
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