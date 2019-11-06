Песков заявил, что прошение о помиловании Берга рассматривается в установленном порядке

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Прошение о помиловании норвежца Фруде Берга, осужденного за шпионаж в РФ, рассматривается в установленном порядке, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Он [Фруде Берг] отбывает уголовное наказание - 14 лет лишения свободы за шпионаж - и обратился с ходатайством о помиловании на имя президента России", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

По словам Пескова, "ходатайство рассматривается в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным указом президента России от 28 декабря 2001 года". "Вся процедура там прописана", - отметил Песков.

Московский городской суд 16 апреля признал Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России для разведывательной службы Норвегии.