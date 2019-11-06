Песков заявил, что авторы некоторых фильмов о захватах заложников искажают правду

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Авторы некоторых фильмов о трагедиях, связанных с захватом заложников террористами, искажают правду. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не вся информация, приведенная в фильмах относительно того, что многие [бывшие] заложники не получают помощь, соответствует действительности, - отметил он. - Некоторая информация передергивается, мы это проверяли". Так представитель Кремля ответил на вопрос о необходимости помощи пострадавшим от рук террористов в Москве и в Беслане, объемы которой сами пострадавшие якобы считают недостаточными.

По словам Пескова, память о подобных трагедиях общество будет хранить всегда. "Мы всегда будем помнить о жертвах терроризма, о героях, которые боролись с террористами и отдали свои жизни", - заверил он.

Представитель Кремля отметил, что не смотрел недавно вышедший фильм, посвященный годовщине со дня захвата террористами в Москве зрителей мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. По его словам, также эту картину не смотрел президент РФ Владимир Путин.