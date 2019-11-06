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Суд признал законной работу системы видеораспознавания лиц в Москве

В правительстве Москвы отметили, что технология распознавания лиц работает общественных местах, что соответствует нормам закона

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в среду отклонил иск активистки Алены Поповой, оспаривающей законность работы системы видеораспознавания лиц, передает корреспондент ТАСС.

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"В удовлетворении иска Поповой к департаменту информационных технологий Москвы и ГУМВД по Москве отказать", - огласила постановление судья.

Представитель столичного департамента информационных технологий в суде заявила, что технология распознавания лиц не нарушает прав граждан и направлена на повышение безопасности. "Технология распознавания лиц не является запрещенной, она направлена на реализацию публичных государственных задач. Государство вправе по своему усмотрению использовать способы защиты данных", - сказала юрист ведомства.

Согласно позиции правительства Москвы, съемка камерами осуществляется в общественных местах, что соответствует нормам закона. "Отсутствует публичный доступ к информации, собранной камерами, его имеют только сотрудники правоохранительных органов, суды и адвокаты. Таким образом, соблюдается разумный баланс личных прав и решений государства", - заключила представитель департамента.

В свою очередь Алена Попова в суде заявила о нарушении защищаемого Конституцией РФ права на неприкосновенность личных данных. "Я с ужасом узнала, что Москва собирает наши данные и помещает их в неизвестно какую базу. Я стала изучать законы и убедилась, что нет такого закона, который позволял бы вводить режим тотальной слежки за гражданами в нарушение их права на частную жизнь, обеспеченную 23 статье Конституции РФ", - сказала истица. Как ранее сообщали журналистам в столичной мэрии, с 2017 года в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая должна помочь властям города и правоохранительным органам в обеспечении безопасности.

В новость были внесены изменения (13:23 мск) — добавлены подробности. 

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