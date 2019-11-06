Представитель ОБСЕ по СМИ указал на необходимость уважать российские медиа

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Страны ОБСЕ должны уважать российские медиа и соблюдать обязательства по их аккредитации, чтобы те могли свободно работать. Об этом заявил в среду представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на полях конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Я много раз говорил со всеми членами ОБСЕ о необходимости уважать российские медиа, когда журналист хочет получить аккредитацию, хочет путешествовать, работать на территории одной из стран ОБСЕ, - сказал он. - Это очень важный принцип в нашей организации, который заключается в том, что все 57 стран - членов взяли на себя обязательства содействовать работе журналистов в своих странах, но также и способствовать аккредитации журналистов из других стран, чтобы они приезжали к ним работать".

"Информационное пространство на территории стран ОБСЕ должно быть свободным, чтобы гарантировать своим жителям доступ ко всей имеющейся информации и чтобы журналисты могли свободно работать", - добавил Дезир.