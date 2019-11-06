Facebook сделал недоступной страницу украинского юриста Портнова

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Страница в Facebook бывшего первого замруководителя администрации президента страны при Викторе Януковиче юриста Андрея Портнова недоступна для просмотра. Соответствующая запись на его странице в социальной сети появилась в среду.

"Извините, это материал сейчас недоступен", - такая запись размещена на странице Портнова в Facebook. При этом добавлено, что, "возможно, ссылка, по которой вы перешли, устарела, или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите". Юрист ситуацию со своей страницей пока не прокомментировал.

Андрей Портнов в 2011-2014 годах занимал должность советника президента Виктора Януковича, был первым заместителем главы администрации президента. До этого работал главным юристом в команде Юлии Тимошенко.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в январе 2015 года объявило Портнова в розыск по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, но вскоре розыск был прекращен из-за установления местонахождения Портнова. В марте 2016 года уголовное дело против него было закрыто. А позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко также подтвердил, что в отношении Портнова нет доказательств о свершении им какого-либо преступления.

Портнов, который после "майдана" в 2014 году уехал с Украины, вернулся в страну в мае. Тогда же он призвал чиновников, покинувших Украину, вернуться на родину и заняться ее обустройством.

Сейчас Портнов является бизнесменом и активно критикует прошлую власть за недостаточные, по его мнению, усилия для раскрытия резонансных преступлений, совершенных бывшими высшими должностными лицами Украины. Является инициатором ряда расследований в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и людей из его окружения.