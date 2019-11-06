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Роскомнадзор призвал организовать конференцию регуляторов СМИ на площадке ОБСЕ

По мнению главы ведомства Александра Жарова, в рамках такой конференции мог бы состояться обмен мнениями по законодательным практикам в области СМИ и интернета

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал ежегодно проводить конференцию регуляторов СМИ на площадке ОБСЕ. Об этом он заявил в среду на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Ежегодно было бы здорово проводить некий круглый стол органов, которые надзирают СМИ в разных странах ОБСЕ. Мы готовы выступить организаторами <...> Мы с коллегами двусторонне встречались, в последний раз это было пять лет назад, с тех пор переписываемся. Назрела необходимость делать публичную дискуссию Роскомнадзора и аналогов. Мне кажется, на площадке ОБСЕ, если идет диалог о свободе СМИ и плюрализме мнений, это было бы идеально", - сказал Жаров.

По его словам, в рамках такой конференции мог бы состояться обстоятельный обмен мнениями по законодательным практикам в области СМИ и интернета.

Жаров также сообщил, что в России снижается количество выявляемых в редакционных материалах нарушений законодательства. Так, случаи нарушений снизились более чем в два раза - с 6,5 тыс. в 2016 году до 3 тыс. в 2019 году.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
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