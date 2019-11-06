Сотрудник испытательной пожарной лаборатории в Курске запатентовал безопасную свечу

КУРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Начальник сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории по Курской области Владимир Горбулин изобрел и запатентовал безопасную свечу, обладающую свойством самостоятельно гаснуть. Об этом в среду сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

"Начальник сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории по Курской области Владимир Горбулин изобрел безопасную самозатухающую свечу. После проведения ряда исследований он подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и получил патент", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, изобретенная свеча самостоятельно гаснет за счет защитной трубки из негорючего материала, которая устанавливается на фитиль перед изготовлением свечи. По мере прогорания свечи огонь гаснет, не доходя до специальной трубки. После затухания свечу невозможно зажечь повторно, что исключает использование ее небезопасных остатков.

"Повсеместное применение [безопасных свечей] позволит сократить материальный ущерб и гибель людей на пожарах", - добавили в пресс службе ведомства, отметив, что внедрение трубок не приведет к увеличению цены на свечи.