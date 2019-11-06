СПЧ готов оказать помощь Пономареву в создании новой правозащитной организации

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) окажет помощь в создании новой правозащитной организации главе ликвидированного движения "За права человека" Льву Пономареву в случае его обращения в Совет. Об этом в среду заявил журналистам председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Насколько я понял, Лев Пономарев будет создавать новую организацию. Я это приветствую и считаю это правильным. Если потребуется помощь СПЧ, мы готовы ее оказать", - заявил Фадеев.

Также он сказал, что движение "За права человека" не удалось сохранить, потому что "было упущено время на исправление ошибок", которые указывались организации государственными органами. "Это не Минюст принял решение, это Верховный суд принял решение. Это очень серьезно", - отметил председатель СПЧ.

Верховный суд РФ 1 ноября удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного суда по административным делам, о чем после оглашения решения представитель организации сообщил ТАСС. По словам адвоката Сергея Андропова, после подачи апелляции они обратятся в ЕСПЧ.

Глава движения Лев Пономарев сообщил о намерении создать новую организацию без регистрации юридического лица, если нынешний статус не получится сохранить. Также он заявил о возможности создания коалиции с движениями, осуществляющими правозащитную деятельность.