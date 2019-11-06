Очередь в детсады в моногороде Дагестанские Огни за два года сократят почти вдвое

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Строительство новых детских садов в моногороде Дагестанские Огни Республики Дагестан в течение двух лет позволит почти вдвое сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения, сообщил в среду ТАСС глава городской администрации Зейдулла Гашимов.

"В детсады 1086 [человек] у нас стоят в очередях. <…> Сейчас Минобороны РФ строит детский сад на 200 мест - идет проектирование, выделили землю, в следующем году начнется стройка. Кроме того, будет строиться ясли-сад на 250 мест - также идут подготовительные работы, проектирование. Кроме того, планируется открытие садика на 90 мест в строящемся многоэтажном доме. Таким образом в течение двух лет у нас получится <…> почти половина от потребности [мест в детских садах]", - сказал Гашимов.

Также, по его словам, в следующем году в городе планируется сдать в эксплуатацию школу на 504 места, строительство которой началось в 2012 году, однако вскоре было приостановлено из-за недостатка финансирования. "Сейчас на нее выделено около 70 млн рублей, идет строительство. Также на следующий год планируем строительство школы на 140 мест по программе повышения сейсмической безопасности, сейчас идет проектирование", - уточнил глава городской администрации.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В нем проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития.