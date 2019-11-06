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Опрос: почти 70% жителей Москвы и Санкт-Петербурга хранят ненужные вещи

Респонденты отметили, что больше всего места в квартирах занимают велосипеды, шкафы и книги

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Опрос пользователей Wi-Fi в метро двух столиц показал, что жители Москвы и Петербурга хранят дома ненужные вещи, при этом больше всего места дома у жителей занимают книги, велосипеды и шкафы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе оператора публичного Wi-Fi-пространства MT_FREE "МаксимаТелеком".

"Основной вопрос "Храните ли вы дома ненужные вещи?", выявил, что лишь 33% опрошенных следят за свободным пространством дома и стараются не хранить в квартире лишнего. Самыми популярными вариантами для хранения ненужных или сезонных вещей дома оказались жилые комнаты (50%), балконы (22%), дача (7%) и гараж (5%). На вопрос о том, как пользователи избавляются от лишнего, 31% опрошенных ответил, что просто выбрасывают такие вещи, 26% отдают их нуждающимся, 16% - делятся с близкими, и лишь 8% пробуют их продать. Кроме того, 19% опрошенных сознательно копят лишние вещи, об этом свидетельствует их ответ "Я - Плюшкин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в опросе среди пассажиров метро поучаствовали более 20 тыс. пользователей.

"Опросы в сетях Wi-Fi в метро демонстрируют тенденцию перехода горожан к осознанному потреблению. Например, 68% пользователей отмечает, что им важна экологичность одежды, а половина респондентов закрывает кран, когда чистит зубы. При этом большинство все еще захламляет свое пространство ненужными вещами. Надеемся, со временем эта привычка уйдет в прошлое", - отметила PR-директор "МаксимаТелеком" Анастасия Самойлова, чьи слова приводит пресс-служба.

По информации сервиса для хранения вещей "Чердак", топ-10 предметов, которые москвичи сдают на хранение в первую очередь, выглядит так: книги - 13%; велосипеды - 10%; шкафы - 9,9%; шины -9%; столы - 9,5%; полки - 5,3%; посуда - 5,1%; чемоданы - 4,8%; кресла и стулья - 4,8%; холодильники - 4,5%. Еще 24% от всего объема хранения занимает категория "другое": закрытые коробки, товары для бизнеса (вывески, стойки ресепшн), строительные материалы, искусственные ели и прочее. Всего на складе "Чердака" сегодня более 22 тыс. вещей - от крупногабаритной мебели до елочных игрушек.

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