Фирма "1С" представила новые возможности решений для корпоративного сектора

Посетители форума получили возможность обменяться успешным опытом внедрения "1С:ERP", "1С:Корпорация", "1С:Управление холдингом", "1С:Документооборот" и других продуктов "1С", познакомиться с новыми технологическими решениями для повышения операционной эффективности бизнеса и качества анализа финансовых, материальных и кадровых ресурсов, а также с сервисами "1С", отраслевыми и специализированными решениями, предназначенными для расширения возможностей "1С:ERP".
Решения для цифровой трансформации
Инновационное решение "1С:ERP" позволяет построить комплексную информационную систему для управления деятельностью любого предприятия. По данным на октябрь 2019 года, его уже использовали более 3900 организаций, при этом за последний год число компаний, которые подтвердили успешное внедрение "1C:ERP", увеличилось на 35%.
На форуме была представлена финальная версия нового продукта "1С:ERP. Управление холдингом", объединяющего автоматизацию трех уровней управления: управление эффективностью группы компаний (CPM), ресурсами предприятий (ERP) и производством на уровне цеха (MES).
Этот продукт ориентирован на крупные предприятия и группы компаний, которые помимо классических возможностей ERP-систем нуждаются в решении, объединяющем финансовую отчетность по группе компаний, корпоративное бюджетирование, централизованное казначейство, налоговый учет, управление мастер-данными, корпоративными закупками и активами, инвестиционными проектами, рисками и другие возможности.
Опытом внедрения и использования решений "1С" на бизнес-форуме поделились представители более 50 компаний. Особе внимание на форуме было уделено проектам внедрения, о которых рассказали сами заказчики. Среди них "Почта России", "Газпром нефть", банк "ФК Открытие", "Татбурнефть", "Россети", "Соллерс", "Трансмашхолдинг", "Аптечная сеть 36,6", "Очаковская логистическая компания", "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, DAF Trucks, HRS, Auchan Holding, "Полипластик", "Мясницкий ряд", "Аквалайф" и другие.
Решения фирмы также были представлены на выставке программных продуктов, работавшей в течение всего дня. Посетители знакомились с функционалом основных подсистем "1С:ERP", платформы "1С:Предприятие", типовых решений и сервисов. Кроме того, на выставке представили более 40 отраслевых и специализированных программных продуктов.
На пленарном заседании форума выступили директор фирмы "1С" Борис Нуралиев, руководитель отделения разработки Сергей Нуралиев, а также руководители и ведущие специалисты подразделений разработки и продвижения прикладных решений и сервисов. После посетители форума участвовали в работе десяти параллельных тематических секций для основных категорий пользователей решений "1С", на которых разработчики и методисты "1С" рассказывали о новых возможностях продуктов "1С" для решения задач цифровой трансформации, организации эффективного управления и учета на предприятиях.
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Конкурс автоматизации "1С:Проект года"
Победителей третьего международного конкурса корпоративной автоматизации "1С:Проект года" выбирали из 108 проектов. Награждал победителей директор "1С" Борис Нуралиев. Главные призы достались представителям компаний - пользователей и партнеров "1С" - за проекты в четырех основных номинациях:
- Лучший комплексный проект: "Комплексная автоматизация фирмы "Агрокомплекс" имени Николая Ивановича Ткачева с использованием решений "1С". Заказчик - АО фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, исполнители - "Портал-Юг", "Агрософт", "ЦентрПрограммСистем", "КомЛайн", IT-служба "Агрокомплекс". Масштабный проект автоматизации, затронувший практически все направления деятельности компании, позволил "Агрокомплексу" повысить контроль за качеством продукции, исключить необоснованные затраты, увеличить объем производства на 10%, повысить прибыль компании, на 30% сократить трудозатраты на ведение учета.
- Самый масштабный проект: "Создание единой системы электронного документооборота (ЕСЭД) ФГУП "Почта России" на базе "1С:Документооборот КОРП". Заказчик - АО "Почта России", исполнители - фирма "1С", "Национальный центр информатизации", "Ланит", "1С-КСУ", "1С-Софт Райз". Характерной особенностью проекта является масштаб развернутой СЭД: в системе автоматизированы 36 тыс. рабочих мест во всех регионах РФ, их число растет. Были разработаны уникальные механизмы обмена данных, обеспечивающие не только регулярный оперативный обмен, но и имеющие десятикратный запас производительности на случай внеплановых рассылок документов по регионам. Результатом проекта стало увеличение доли безбумажного документооборота на 35%.
- Лучший территориально-распределенный проект: "Внедрение системы оперативного управления производством в группе компаний "ЛокоТех". Заказчик - ООО "ЛокоТех", исполнитель - "Крок". По итогам проекта заказчик смог заменить большое количество разрозненных локальных систем заводов на единое полнофункциональное решение, круглосуточно обеспечивающее работу территориально-распределенных площадок. В ходе проекта были унифицированы механизмы контроля над себестоимостью продукции и использованием ресурсов, объединены контуры производства и учета всех производственных площадок, разработаны единые методики и правила учета. В результате удалось обеспечить сопоставимость материальных затрат, трудозатрат и производственных показателей разных заводов.
- Лучший проект в предметной области: комплексное управление ресурсами предприятия (ERP): "Лидер пищевой отрасли России на 1С:ERP". Заказчик - ОАО "Московский завод плавленых сыров "Карат", исполнитель - ВЦ "Раздолье". Осуществленный в максимально сжатые сроки (шесть месяцев), проект комплексного внедрения "1С:ERP" позволил заказчику автоматизировать работу всех служб предприятия, включая управление продажами, закупками, планирование и учет в производстве, складскую и транспортную логистику, управление качеством, организацию бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и кадровый учет. Еще одна особенность проекта заключается в том, что автоматизация такого крупного предприятия пищевой отрасли, как завод "Карат", была осуществлена при минимальных доработках базовой конфигурации "1С:ERP".
Вместе с победителями в главных номинациях награды получили компании - заказчики и партнеры "1С" за проекты в 17 предметных областях, 25 отраслях и за лучшие региональные проекты в России и за рубежом.
Экономический эффект от внедрения и результаты проектов, принявших участие в конкурсе, наглядно показали, что решения "1С" помогают предприятиям из самых разных отраслей повышать рентабельность бизнеса за счет автоматизации процессов управления и учета.