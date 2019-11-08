Фирма "1С" представила новые возможности решений для корпоративного сектора

Посетители форума получили возможность обменяться успешным опытом внедрения "1С:ERP", "1С:Корпорация", "1С:Управление холдингом", "1С:Документооборот" и других продуктов "1С", познакомиться с новыми технологическими решениями для повышения операционной эффективности бизнеса и качества анализа финансовых, материальных и кадровых ресурсов, а также с сервисами "1С", отраслевыми и специализированными решениями, предназначенными для расширения возможностей "1С:ERP".

Решения для цифровой трансформации

Инновационное решение "1С:ERP" позволяет построить комплексную информационную систему для управления деятельностью любого предприятия. По данным на октябрь 2019 года, его уже использовали более 3900 организаций, при этом за последний год число компаний, которые подтвердили успешное внедрение "1C:ERP", увеличилось на 35%.

На форуме была представлена финальная версия нового продукта "1С:ERP. Управление холдингом", объединяющего автоматизацию трех уровней управления: управление эффективностью группы компаний (CPM), ресурсами предприятий (ERP) и производством на уровне цеха (MES).

Этот продукт ориентирован на крупные предприятия и группы компаний, которые помимо классических возможностей ERP-систем нуждаются в решении, объединяющем финансовую отчетность по группе компаний, корпоративное бюджетирование, централизованное казначейство, налоговый учет, управление мастер-данными, корпоративными закупками и активами, инвестиционными проектами, рисками и другие возможности.

Опытом внедрения и использования решений "1С" на бизнес-форуме поделились представители более 50 компаний. Особе внимание на форуме было уделено проектам внедрения, о которых рассказали сами заказчики. Среди них "Почта России", "Газпром нефть", банк "ФК Открытие", "Татбурнефть", "Россети", "Соллерс", "Трансмашхолдинг", "Аптечная сеть 36,6", "Очаковская логистическая компания", "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, DAF Trucks, HRS, Auchan Holding, "Полипластик", "Мясницкий ряд", "Аквалайф" и другие.

Решения фирмы также были представлены на выставке программных продуктов, работавшей в течение всего дня. Посетители знакомились с функционалом основных подсистем "1С:ERP", платформы "1С:Предприятие", типовых решений и сервисов. Кроме того, на выставке представили более 40 отраслевых и специализированных программных продуктов.

На пленарном заседании форума выступили директор фирмы "1С" Борис Нуралиев, руководитель отделения разработки Сергей Нуралиев, а также руководители и ведущие специалисты подразделений разработки и продвижения прикладных решений и сервисов. После посетители форума участвовали в работе десяти параллельных тематических секций для основных категорий пользователей решений "1С", на которых разработчики и методисты "1С" рассказывали о новых возможностях продуктов "1С" для решения задач цифровой трансформации, организации эффективного управления и учета на предприятиях.