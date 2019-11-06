Фадеев попросит Морщакову остаться в составе СПЧ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев намерен попросить Тамару Морщакову остаться в составе Совета.

"Я еще буду просить ее остаться в СПЧ, потому что она выдающийся специалист и очень ценна для Совета", - сказал Фадеев в среду журналистам.

По его словам, Морщакова пока не написала заявление об уходе.

21 октября президент РФ Владимир Путин назначил главой СПЧ секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева вместо Михаила Федотова, который был уволен с госслужбы в связи с достижением предельного возраста нахождения на ней. После этого о выходе из состава СПЧ заявила Морщакова, судья Конституционного суда РФ в отставке, возглавлявшая постоянную комиссию по гражданскому участию в правовой реформе.