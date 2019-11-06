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Глава СПЧ выразил недоумение в связи с проведением обысков в пермском "Мемориале"

Валерий Фадеев также сообщил, что после получения информации об обысках направил письмо региональному прокурору с просьбой проверить законность проведенных следственных мероприятий

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил недоумение в связи с проведением в конце октября обысков в пермском офисе организации "Мемориал", призвав правоохранительные органы к "адекватным действиям".

"Зачем приходить с обыском в офис "Мемориала": пеньки искать что ли в этом офисе, если речь идет о вырубленных деревьях? Адекватно нужно действовать по тем делам, которые возбуждены", - заявил в среду Фадеев журналистам.

Он добавил, что после получения информации об обысках "немедленно направил письмо пермскому прокурору" с просьбой проверить законность проведенных следственных мероприятий.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что обыски прошли в пермском офисе организации "Мемориал" и квартире ее руководителя Роберта Латыпова в рамках расследования уголовного дела из-за незаконной рубки деревьев на территории польско-литовского кладбища в заброшенном поселке Галяшор Кудымкарского района. В августе члены организации принимали участие в волонтерской экспедиции и благоустраивали кладбище переселенцев, устанавливали памятные знаки. Силовики изъяли документы, диски и системные блоки.

В пресс-службе регионального МВД ТАСС уточнили, что уголовное дело возбудили в августе 2019 года после того, как полицейские совместно с сотрудниками лесничества выявили в 2,5 км от поселка Велва-База Пермского края незаконную рубку леса, сейчас проводятся следственные и процессуальные действия. Прокуратура Пермского края после обращения Фадеева проверит законность и обоснованность обысков в офисе правозащитного общества.

Пермское краевое отделение общества "Мемориал" - одна из крупнейших общественных организаций в регионе, является отделением международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал". В пермском "Мемориале" более 3 тыс. человек, 17 филиалов.

Теги
РоссияФадеев, Валерий АлександровичПермский край
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