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Более 120 тыс. молодых жителей Ростовской области приняли участие в патриотических акциях

Молодежь участвовала в автопробеге по местам воинской славы в рамках проекта "Память поколений", XIV Международном фестивале "Молодежь - за Союзное государство" и в других мероприятиях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Более 120 тыс. молодых жителей Ростовской области приняли участие в различных региональных патриотических акциях с начала 2019 года, сообщил в среду журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Молодежь региона - одна из самых энергичных в России, для нее в Ростовской области представлен целый комплекс активностей патриотической направленности. С начала 2019 года более 120 тыс. молодых людей приняли участие в различных патриотических акциях области", - сказал Гуськов.

Он отметил, что вопросами развития военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в регионе занимается областная межведомственная комиссия, сформированная при правительстве Ростовской области.

"В обновленный состав комиссии входят представители от исполнительной и законодательной власти, ГУ МВД по Ростовской области, областного военного комиссариата и общественники, а также впервые представители поисковых движений региона", - уточнил Гуськов.
По его словам, в течение года молодежь принимала участие в автопробеге по местам воинской славы в рамках молодежного проекта "Память поколений", XIV Международного фестивале "Молодежь - за Союзное государство" и других мероприятиях.
 

Теги
РоссияРостовская область
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