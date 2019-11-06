Суд Киева перенес на 14 января заседание по делу Вышинского

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева перенес на 14 января следующего года заседание по делу журналиста Кирилла Вышинского из-за неявки последнего. Об этом сообщила в среду пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной республики Крым.

"Подольский районный суд города Киева перенес судебное заседание на 14 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили решение суда неявкой журналиста на заседание. По словам стороны защиты, его отсутствие связано с пребыванием на лечении.

В среду утром сам Вышинский сообщил ТАСС, что выписан из больницы, но по состоянию здоровья не может поехать на сегодняшнее заседание суда в Киев.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. На Украине ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личное обязательство, дело против него не прекращено.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", в число лиц, переданных украинской стороной, вошел Вышинский.