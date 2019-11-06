В УФСИН Мордовии прокомментировали информацию о голодовке заключенных

ТАСС, 6 ноября. Управление ФСИН по Мордовии опровергло информацию о 70 голодающих в исправительной колонии №7, которую ранее опубликовали в СМИ. Соответствующее сообщение разместили на сайте управления в среду.

В среду в СМИ появилась информация о том, что несколько десятков заключенных объявили голодовку из-за издевательств со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения.

"Информация, размещенная в СМИ, о якобы 70 голодающих осужденных в ИК-7 не соответствует действительности. 5 ноября 16 осужденных, содержащихся в ШИЗО и помещении камерного типа, отказались от приема пищи во время завтрака. Все эти осужденные отбывают наказания за тяжкие преступления (разбой, бандитизм, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков, вымогательство) и являются нарушителями установленного режима отбывания наказания", - говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что действия осужденных носили демонстративно-шантажный характер и были вызваны несогласием выполнять законные требования администрации учреждения.

"Сегодня, 6 ноября, упомянутые осужденные отказались от голодовки и начали принимать пищу", - уточняется на сайте.