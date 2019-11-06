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ФСИН научилась бороться с дронами, при помощи которых доставляют запрещенные предметы

Речь идет о доставке таких предметов в места заключения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) научилась бороться с беспилотниками, при помощи которых в места заключения доставляют запрещенные предметы. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Мы предвидели [передачу запрещенных предметов при помощи беспилотных летательных аппаратов] и даже успели научиться бороться с ними. Глушим их, сажаем, в общем, они не всегда долетают", - сказал он в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Максименко отметил, что российские технологии перехвата беспилотников заинтересовали зарубежных коллег, в том числе из Канады и Великобритании, где в тюрьмы при помощи дронов передавали даже оружие.

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