ФСИН научилась бороться с дронами, при помощи которых доставляют запрещенные предметы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) научилась бороться с беспилотниками, при помощи которых в места заключения доставляют запрещенные предметы. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Мы предвидели [передачу запрещенных предметов при помощи беспилотных летательных аппаратов] и даже успели научиться бороться с ними. Глушим их, сажаем, в общем, они не всегда долетают", - сказал он в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Максименко отметил, что российские технологии перехвата беспилотников заинтересовали зарубежных коллег, в том числе из Канады и Великобритании, где в тюрьмы при помощи дронов передавали даже оружие.