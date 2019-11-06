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Lufthansa отменяет 1300 рейсов из-за забастовки

Как сообщили в авиакомпании, забастовка затронет порядка 180 тыс. пассажиров

ТАСС, 6 ноября. Авиакомпания Lufthansa отменит 1300 рейсов в четверг и пятницу из-за забастовки германского профсоюза UFO. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"В четверг, 7 ноября, будут выполнены 2,3 тыс. рейсов из 3 тыс. В пятницу, 8 ноября, будут обслужены 2,4 тыс. рейсов. В результате отмены 1300 рейсов забастовка затронет порядка 180 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Lufthansa. Отмечается, что пассажиры на внутренних рейсах смогут воспользоваться железнодорожным транспортом, обменяв свой билет на сайте авиакомпании.

Тарифный конфликт между UFO и Lufthansa продолжается уже несколько лет. Профсоюз требует увеличение зарплаты и улучшение условий труда.

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Германия
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