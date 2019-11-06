На II Парижском форуме мира представят четыре российских проекта

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Четыре российских проекта, касающиеся вопросов культуры, образования, экологии и высоких технологий, будут представлены на II Парижском форуме мира, который пройдет в столице Франции с 11 по 13 ноября. Об этом в среду сообщила журналистам посол Франции в Москве Сильви Берманн.

"В этом году мы с удовольствием отмечаем, что в число 100 проектов, которые будут представлены в Париже, включены четыре проекта из России. Первый проект - это "Охрана окружающей среды", он называется "Рейтинг в защиту Земли" и оценивает воздействие предприятий на природные экосистемы с тем, чтобы нацелить их на экологически ответственное поведение", - сказала посол, добавив, что недавняя ратификация Россией Парижского соглашения по климату 2015 года придает актуальность этой российской инициативе.

Второй проект, продолжила Берманн, - "Культура и образование", представленный Трианонским диалогом. "Проект называется "Искусство диалога, диалог искусств, он выявляет роль культурных институтов в политическом и дипломатическом диалоге между Россией и Францией", - пояснила дипломат. Третий проект, по ее словам, нацелен на поддержку некомерческих организаций, которые занимаются борьбой с опасными для общества заболеваниями - гепатитом, ВИЧ, токсикоманией и туберкулезом.

"Четвертая тема - "Новые технологии". "Лаборатория Касперского", которая также является партнером форума представит на форуме свой проект под названием Global Transparency Initiative", - продолжила она.

Посол Франции также рассказала, что по итогам встречи будут отобраны десять проектов, чьей реализации окажет поддержку Парижский форум.