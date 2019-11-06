Экс-подчиненный Дрыманова не подтвердил в суде, что тот получал взятки от бандитов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший подчиненный экс-начальника столичного главка СК Александра Дрыманова следователь Сергей Дубровщик не подтвердил на допросе в Мосгорсуде, что его начальник брал деньги от участников перестрелки на Рочдельской улице, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мне ничего неизвестно о том, брал ли Дрыманов или иные подсудимые деньги за смягчение участи фигурантов перестрелки на Рочдельской улице или за иные действия, направленные на вмешательство в расследование дела", - сказал он.

Дубровщик входил в состав всех следственных групп, которые занимались расследованием стрельбы, произошедшей на Рочдельской улице в 2015 году. В ходе допроса он заявил, что ему неясны некоторые аспекты ведения дела.

"Непонятно, зачем было передавать это дело все время разным следователям, тем более многим из них не хватало опыта. Кроме того, для полноценного расследования новому следователю необходимо ознакомиться со всеми доказательствами по делу. Насколько я знаю, главное доказательство не было исследовано даже в суде", - отметил Дубровщик, не уточнив что он имеет ввиду.

Перестрелка у кафе

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице возле ресторана "Элементс" произошла перестрелка. По данным следствия, организованная преступная группа во главе с Андреем Кочуйковым по кличке Итальянец, действуя по поручению криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. В ходе конфликта адвокат Ким, бывший оперативник 9-го управления КГБ СССР Эдуард Буданцев, открыл огонь из наградного пистолета. В результате стрельбы двое членов группы Кочуйкова были убиты, еще несколько человек ранены. Участники перестрелки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Кочуйкову первоначально предъявили обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), весной 2016 года обвинение ему было изменено на менее тяжкую статью о самоуправстве (ст. 330 УК РФ), при этом следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста. 14 июня 2016 года Кочуйков вышел из СИЗО, но сразу был задержан сотрудниками ФСБ, вновь помещен под стражу и обвинен в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Следственное управление ФСБ заинтересовалось обстоятельствами попытки освобождения Кочуйкова из-под стражи. В 2018 году Койчуков был приговорен к 9 годам и 10 месяцам заключения, Калашов - к 8 годам и 10 месяцам заключения по статье о вымогательстве.

В дальнейшем расследование стрельбы на Рочдельской улице привело к возбуждению целой серии уголовных дел, в том числе в отношении бывших и действующих сотрудников Следственного комитета РФ, которых подозревают в коррупционных связях с криминальной группировкой Захария Калашова. По версии следствия, занимавшие тогда должности главы СК по Москве Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и глава управления СК РФ по ЦАО Москвы Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении Андрея Кочуйкова. В частности, по версии следствия, работники СК за взятку переквалифицировали статью, вменяемую Кочуйкову.

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он освободился условно-досрочно.