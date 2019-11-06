Вышинский заявил, что онлайн-присутствие на суде единственно приемлемый для него вариант

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский журналист Кирилл Вышинский заявил, что с учетом необходимости продолжать лечение в Москве единственно возможным вариантом его участия в судебных заседаниях по его делу в Киеве могут оказаться только видеоконференции.

"Я намерен продолжить обследование и лечение в Москве. Формат моего участия в заседаниях суда будет понятен после завершения обследования и лечения. Допускаю, что формат видеоконференции может стать единственным вариантом сочетания лечения и участия в процессе", - приводит его слова пресс-служба МИА "Россия сегодня", исполнительным директором которой в настоящее время является Вышинский.

Журналист также приветствовал решение Подольского суда города Киева, который перенес запланированное на сегодня заседание на 14 января из-за невозможности журналиста принять в нем участие по состоянию здоровья.

Ранее в среду утром сам Вышинский сообщил ТАСС, что выписан из больницы, но по состоянию здоровья не может поехать на сегодняшнее заседание суда в Киев.

Глава "РИА Новости Украина" Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. На Украине ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личное обязательство, дело против него не прекращено.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", в число лиц, переданных украинской стороной, вошел Вышинский.