Жителей оползневых зон Надтеречного района Чечни расселят в новые дома до конца 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены обеспечить новым жильем всех жителей оползневой зоны Надтеречного района республики до конца 2019 года, сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

"Реализация программы переселения из оползневых зон в Надтеречном районе Чечни будет завершена в 2019 году. В мае состоялось открытие поселка имени А-Х. Кадырова в селении Знаменском, в него входят 128 домов, обеспеченных необходимой коммунальной и дорожной инфраструктурой. В этом же населенном пункте ведется строительство еще 61 дома, жилье переселенцам будет передано до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство новых домов уже завершается. Все дома спроектированы с учетом социальных нормативов.

Подпрограмма Минстроя Чечни "Переселение граждан из оползневых зон" предусматривает строительство и приобретение жилья для населения. В этом году жилье получат 2 тыс. человек, проживающих в Грозненском, Надтеречном, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах республики.