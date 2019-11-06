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Клименко считает, что информатику в школах нужно преподавать с помощью онлайн-курсов

Сопредседатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровых технологий при этом отметил, что что живой преподаватель был бы лучше, но в стране просто нет такого количества специалистов

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Введение онлайн-курсов информатики в провинциальных школах России поможет решить проблему нехватки квалифицированных педагогов по этому предмету и повысит качество обучения. Такое мнение высказал в среду ТАСС сопредседатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровых технологий и цифровой экономики Герман Клименко на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Когда я приезжаю в регионы и разговариваю с преподавателем Паскаля (язык программирования, созданный в 1970 году - прим. ТАСС), я понимаю, что этому вообще нельзя учить. Система образования настолько консервативна, а в регионах куча детей, которым мы не даем даже маленького шанса. Нужно изыскать возможность, выделить уроки, на которых ученики будут смотреть лекции на YouTube - это будет на порядок эффективнее", - сказал Клименко.

Он отметил, что живой преподаватель был бы лучше, но в стране просто нет такого количества специалистов. "Мы прекрасно понимаем, что, например, в город Донской Тульской области никогда не поедет такой специалист. Не надо быть ханжами, никто ни по какой программе, ни за какую квартиру не поедет в провинцию преподавать то же математическое моделирование", - считает эксперт.

По его словам, дети должны изучать новейшие технологии. "А сейчас это все равно, что мы пять лет будем изучать лошадь в гужевой повозке, хотя надо изучать паровой или лучше электрический двигатель. Нужно изыскивать возможность и тиражировать такую практику", - подытожил Клименко.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что российским школам не хватает специалистов по информатике и математике. По словам министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, решить эту проблему может законодательная инициатива Минобрнауки и Минпросвещения о допуске до работы в школе специалистов, не имеющих педагогического образования, но обладающих необходимыми компетенциями.

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