Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВШЭ стала лидером среди вузов России в трех предметных рейтингах Times Higher Education

"Высшая школа экономики" представлена в рейтингах по бизнесу и экономике, праву, социальным наукам

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) стал лидером среди российских вузов сразу в трех предметных рейтингах по версии британского издания Times Higher Education (ТНЕ). Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

Издание опубликовало рейтинги по четырем предметам: бизнес и экономика, образование, право и социальные науки. Всего в них представлено восемь российских вузов. Вышка занимает лидерские позиции в трех из опубликованных предметов, по образованию лучший результат продемонстрировал Казанский федеральный университет, заняв 94-е место, ВШЭ в этом рейтинге не представлена.

"ВШЭ заняла 94-е место в рейтинге ТНЕ по бизнесу и экономике, став лидером среди российских вузов в этом предмете. Помимо этого, университет впервые вошел в рейтинг по праву (группа 151+) и стал единственным представителем из РФ. ВШЭ также находится в группе 151-175 по социальным наукам, сохраняя первое место среди российских вузов", - сообщила пресс-служба.

Как пояснили в вузе, переход ВШЭ в топ-100 по бизнесу и экономике произошел благодаря "росту репутации в области преподавания и научных исследований среди зарубежных экспертов, публикационной активности и цитирования". Также вклад в продвижение в рейтинге внесли статистические показатели - доля иностранных преподавателей и студентов, число защит диссертаций аспирантами и докторантами.

Мнения деканов

Как отметил декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский, слова которого привели в пресс-службе, формирование репутации - процесс не быстрый и не допускающий ослабления усилий. "Коллеги-экономисты добились успеха по разным направлениям: это и рост числа наших выпускников, поступающих на лучшие PhD программы в США и Европе, и расширение научных коллабораций с зарубежными исследователями, и, естественно, рост не только количества, но и уровня публикаций в области экономики", - указал Пекарский.

В свою очередь декан факультета права НИУ ВШЭ Евгений Салыгин отметил, что в последнее время факультет стал интенсивнее участвовать в организации международных конференций по праву как в России, так и за рубежом. "Расширились и окрепли связи с зарубежными исследователями, что позитивно сказалось на нашей репутации", - подчеркнул Салыгин.

Декан факультета социальных наук Андрей Мельвиль сообщил, что сохранить лидирующие позиции в России ВШЭ способствует ежегодное увеличение количества и качества публикаций сотрудников вуза, а также тот факт, что факультет привлекает новых иностранных преподавателей - "как серьезных состоявшихся ученых, так и молодых и перспективных коллег".

О методологии

При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям. Индикаторы имеют другие веса с целью учета специфики конкретных научных областей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Прокурор Неаполя приступил к обработке запроса США на экстрадицию из Италии менеджера ОДК
Источник в трибунале Неаполя сообщил, что первое заседание суда для рассмотрения вопроса об экстрадиции состоится через несколько месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС