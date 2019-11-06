ВШЭ стала лидером среди вузов России в трех предметных рейтингах Times Higher Education

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) стал лидером среди российских вузов сразу в трех предметных рейтингах по версии британского издания Times Higher Education (ТНЕ). Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

Издание опубликовало рейтинги по четырем предметам: бизнес и экономика, образование, право и социальные науки. Всего в них представлено восемь российских вузов. Вышка занимает лидерские позиции в трех из опубликованных предметов, по образованию лучший результат продемонстрировал Казанский федеральный университет, заняв 94-е место, ВШЭ в этом рейтинге не представлена.

"ВШЭ заняла 94-е место в рейтинге ТНЕ по бизнесу и экономике, став лидером среди российских вузов в этом предмете. Помимо этого, университет впервые вошел в рейтинг по праву (группа 151+) и стал единственным представителем из РФ. ВШЭ также находится в группе 151-175 по социальным наукам, сохраняя первое место среди российских вузов", - сообщила пресс-служба.

Как пояснили в вузе, переход ВШЭ в топ-100 по бизнесу и экономике произошел благодаря "росту репутации в области преподавания и научных исследований среди зарубежных экспертов, публикационной активности и цитирования". Также вклад в продвижение в рейтинге внесли статистические показатели - доля иностранных преподавателей и студентов, число защит диссертаций аспирантами и докторантами.

Мнения деканов

Как отметил декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский, слова которого привели в пресс-службе, формирование репутации - процесс не быстрый и не допускающий ослабления усилий. "Коллеги-экономисты добились успеха по разным направлениям: это и рост числа наших выпускников, поступающих на лучшие PhD программы в США и Европе, и расширение научных коллабораций с зарубежными исследователями, и, естественно, рост не только количества, но и уровня публикаций в области экономики", - указал Пекарский.

В свою очередь декан факультета права НИУ ВШЭ Евгений Салыгин отметил, что в последнее время факультет стал интенсивнее участвовать в организации международных конференций по праву как в России, так и за рубежом. "Расширились и окрепли связи с зарубежными исследователями, что позитивно сказалось на нашей репутации", - подчеркнул Салыгин.

Декан факультета социальных наук Андрей Мельвиль сообщил, что сохранить лидирующие позиции в России ВШЭ способствует ежегодное увеличение количества и качества публикаций сотрудников вуза, а также тот факт, что факультет привлекает новых иностранных преподавателей - "как серьезных состоявшихся ученых, так и молодых и перспективных коллег".

О методологии

При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям. Индикаторы имеют другие веса с целью учета специфики конкретных научных областей.