В экспозицию Музея Карельского фронта войдут находки поисковиков и военная техника

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября. /ТАСС/. Фонды создающегося Музея Карельского фронта, который откроется в городе Беломорске в 2020 году, составят экспонаты из Национального музея Карелии, находки поисковый организаций и частных коллекций. Военную технику новый выставочный комплекс получит для показа от Министерства обороны РФ, сообщили в среду в пресс-службе министерства культуры региона.

"Основу фондов Музея Карельского фронта составят экспонаты, отобранные из фондов Национального музея Карелии, а также предоставленные КРОФ [карельским региональным общественным фондом содействия увековечивания памяти погибших при защите Отечества] "Эстафета поколений" и другими поисковыми организациями из Карелии и Мурманской области, коллекционером Валерием Лазаревым. Кроме того, Министерство обороны РФ предоставит военную технику, которая сейчас проходит процедуру демилитаризации", - говорится в сообщении.

В экспозицию войдут макеты оружия, копии знамен, а также обмундирование военного времени, в музее также представят фотохронику. Сейчас предметы, нуждающиеся в реставрации, восстанавливаются, эти работы планируется завершить к концу марта 2020 года. В последнюю очередь в музей поступит военная техника, которую перед самым открытием установят на специальных площадках.

По информации Минкультуры Карелии, концепцию экспозиции музея совместно разрабатывали специалисты Национального музея республики и представители фонда "Эстафета поколений". Авторство дизайна проекта принадлежит московской компании "Кивеста", которая, по данным официального сайта фирмы, занималась оформлением интерактивных выставок в Государственном музее А. С, Пушкина, Историческом музее в Москве, а также создавала площадку Российского военно-исторического общества на Петербургском культурном форуме в 2018 году.

"Активное участие в создании музея также принимает Российское военно-историческое общество - от разработки концепции учреждения до изыскания дополнительных источников финансирования для создания музейной экспозиции", - отметили в пресс-службе.

Музей Карельского фронта создается к 100-летию образования Карелии в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелии на период до 2020 года", его планируется открыть к 9 мая 2020 года. Экспозиция расположится в Беломорске в здании, где в годы войны размещался штаб Карельского фронта, объект признан памятником истории регионального значения. Сметная стоимость работ составляет 237,9 млн рублей. Сейчас в здании музея завершаются основные строительные работы.